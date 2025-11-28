Son dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktı
tuttur.com'a yönelik resen yürütülen soruşturmada Jandarma ve emniyetin yaptığı yerinde incelemenin ardından ön rapor tamamlandı. Raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, lisans iptallerinden dolayı faaliyet göstermeyen Saran Holding bünyesindeki şans oyunları sitesi "http://tuttur.com"a yönelik 25 Kasım günü soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık,soruşturmanın siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine ilişkin iddiaların kamuoyunda gündem olması üzerine başlatıldığını bildirdi.
ÖN RAPOR HAZIRLANDI
tuttur.com'a yönelik resen yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.
Jandarma ve emniyetin yaptığı yerinde incelemenin ardından ön rapor tamamlandı.
Raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.
