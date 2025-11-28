Son dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktı

Son dakika | Tuttur soruşturmasının seyrini değiştirecek ön rapor çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
tuttur.com'a yönelik resen yürütülen soruşturmada Jandarma ve emniyetin yaptığı yerinde incelemenin ardından ön rapor tamamlandı. Raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, lisans iptallerinden dolayı faaliyet göstermeyen Saran Holding bünyesindeki şans oyunları sitesi "http://tuttur.com"a yönelik 25 Kasım günü soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık,soruşturmanın siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine ilişkin iddiaların kamuoyunda gündem olması üzerine başlatıldığını bildirdi.

Son dakika | Tuttur hakkında soruşturma başlatıldıSon dakika | Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

tuttur.webp

ÖN RAPOR HAZIRLANDI

tuttur.com'a yönelik resen yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Jandarma ve emniyetin yaptığı yerinde incelemenin ardından ön rapor tamamlandı.

Raporda, söz konusu siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin tespit yapılamadığı belirtildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu
Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yıllar sonra görevi son buldu
Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme
Beşiktaş'tan Başsavcılığa iş birliği talebi: Bahis soruşturmasında olay gelişme
Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı
Hacıosmanoğlu'nu şikayet ettiler: Soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı