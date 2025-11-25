Son dakika | Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika | Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Saran Holding bünyesinde bulunan şans oyunları sitesi Tuttur'a yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, lisans iptallerinden dolayı faaliyet göstermeyen Saran Holding bünyesindeki şans oyunları sitesi "http://tuttur.com"a yönelik soruşturma başlattı.

tuttur.webp

SORUŞTURMANIN NEDENİNİ BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine ilişkin iddiaların kamuoyunda gündem olmasından dolayı, iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Türk futbolunda ilk şikeli bahis itirafı: Hangi futbolcuya 20 bin dolar verdiğini açıkladıTürk futbolunda ilk şikeli bahis itirafı: Hangi futbolcuya 20 bin dolar verdiğini açıkladı

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunlan sitesine kayıtlı kullanıcıların Üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

stanbul-cumhuriyet-bassavciligi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Spor
Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Fenerbahçe "En güçlü sesimizle en kararlı duruşumuzla" diyerek açıkladı
Rafa Silva antrenmanlara başladı
Rafa Silva antrenmanlara başladı
Jorge Garbajosa'dan ortalığı karıştıracak sözler
Jorge Garbajosa'dan ortalığı karıştıracak sözler