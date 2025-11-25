Son dakika | Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, lisans iptallerinden dolayı faaliyet göstermeyen Saran Holding bünyesindeki şans oyunları sitesi "http://tuttur.com"a yönelik soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN NEDENİNİ BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine ilişkin iddiaların kamuoyunda gündem olmasından dolayı, iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunlan sitesine kayıtlı kullanıcıların Üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”