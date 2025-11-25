Türk futbolunda ilk şikeli bahis itirafı: Hangi futbolcuya 20 bin dolar verdiğini açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarıyla ortaya çıkan bahis skandalında şike iddiaları da bomba bir itirafla yeni bir boyut kazandı.

Türk futbolunda ilk kez şikeli bahis itirafı gelirken, itirafta bulunan kişi hangi futbolcuya 20 bin dolar verdiğini de açıkladı.

Futbol Federasyonu, 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları için PFDK'ya sevk etmişti. Bu sırada TFF 1. Lig'de 24 Aralık 2023'te oynanan ve Ümraniyespor'un, Giresunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduği ortaya çıktı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, iş adamı Cüneyt Semirli, avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığı ile Ümraniyespor'un Giresunspor'u yendiği maça bahis oynadığını bildirerek, şike itirafında bulundu. Semirli'nin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ilettiği de haberde yer aldı.

Savcılığa verilen dilekçede yer alan ifadelerde şu iddialarda bulunuldu:

- Cüneyt Semirli, 20 Aralık 2023'te Adana'da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından WhatsApp üzerinden arandı ve 24 Aralık 2023'te oynanacak Ümraniyespor-Giresunspor müsabakası için şike teklifi aldı.

- Maçtan 1 gün önce 23 Aralık'ta Semirli ve Kaya, İstanbul'da buluştu. Ümit Kaya, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile Cenk isimli şahıslarla temasta olup, bu kişilerin Giresunspor'da oynayan bazı futbolcularla para karşılığı anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Şike parası olarak futbolcuya 20 bin dolar (850 bin TL) verileceği bildirildi.

İSTANBUL'DAKİ AVM'DE YAPILAN GÖRÜŞME

- Cüneyt Semirli kendi payına düşen parayı Ümit Kaya'nın verdiği hesaba EFT yaptı. Semirli, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İstanbul Palladium AVM'deki kafede Ümit Kaya ve Koray Şanlı ile bir araya geldi. Koray, Giresunspor futbolcularıyla bağlantıyı kuran ve onlarla bir araya getirecek olan kişi olarak görüşmeye dahil oldu.

- Aynı günün akşamında Semirli ve Kaya'yı Ümraniye'de Giresunspor'un kamp yaptığı otele (Ramada by Wyndham Ümraniye) götürdü. Ümit Kaya ile birlikte otelde bir oda kiralayan Semirli, oda numarasını Şanlı'ya'a iletti. Ancak Şanlı, Giresunspor eski yöneticileri ve teknik ekip tarafından tanınacak olmasını gerekçe göstererek otele girmedi. Ümit Kaya maçı Ümraniye stadına gidip takip etti.

- Ümit Kaya otele girdikten yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç'in odaya geldiği; Koray'ın telefonla görüntülü bağlanarak görüşmeye katıldığı belirtildi. Ümit Kaya tarafından futbolcu Faruk Can Genç'e 20 bin dolar teslim edildi.

- Cüneyt Semirli, 24 Aralık 2023'te oynanan karşılaşma öncesinde Ümit Kaya'nın yönlendirmesiyle yurt dışı bahis sitelerinden yüksek miktarda bahis oynadı. Ümit Kaya'nın kendi iddaa bayii üzerinden de aynı maç için yüklü miktarda bahis oynandı.

BAHİS CEZASI ALAN FUTBOLCU

TFF, bahis operasyonu kapsamında, 102 futbolcuya verdiği cezaları 13 Kasım'da açıklamıştı.

Şu anda Vanspor'un oyuncusu olan Faruk Can Genç de bahis oynayan futbolcular arasında yer almış, 3 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırılmıştı.