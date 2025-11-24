Atilla Türker Hacıosmanoğlu'nun işlediği suçu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

“BİRER KUPON OYNAYANLARI KENARA AYIRDIK”

Riva’da bulunan TFF binasında bir basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu araştırması devam eden futbolcular için “Sevki yapılmayan 47 oyuncu var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor" dedi.

Hacıosmanoğlu bahis soruşturmasındaki son durumu açıkladı

“BÖYLE BİR HAKKINIZ YOK”

Hacıosmanoğlu’nun bu sözlerine Ekonomim yazarı Atilla Türker’den tepki geldi. Bir kupon oynanmış olsa bile isimlerin açıklanması gerektiğini vurgulayan Türker, "Sayın Hacıosmanoğlu… Kusura bakmayın ama sizin böyle bir hakkınız, yetkiniz yok… Suç işliyorsunuz. Disiplin talimatının 57. maddesinde “1 kupon oynamak serbesttir” diye bir hüküm var da, biz mi bilmiyoruz. Madem öyle yıllar önce 1 kupon oynayan, sadece 50 kuruş, 4 lira, 7 lira, 10 lira yatıran hakemlerin lisansını bir kalemde niye iptal ettiniz" dedi.

"4 BÜYÜK TAKIMDA FORMA GİYEN FUTBOLCULAR MI"

47 futbolcunun hangi kulüplerden olduğunu sorgulayan Atilla Türker, "Yoksa… Evet yoksa… Bu 47 futbolcu Süper Lig’de top koşturan önemli futbolcular mı? 4 büyük takımda forma giyen futbolcular mı? Lafın gelişi, Ağrıspor, Nazillispor ya da ne bileyim Kırşehirspor futbolcusunu cezalandırmak çok kolay tabii… Önemli olan büyük takımlarda forma giyen önemli futbolcuları açıklamak… Yoksa bu, altta kalanın canı çıksın uygulaması mı? Çok şaşırtıcı ve çok üzücü…" ifadelerini kullandı.