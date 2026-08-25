Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yeni takımına imza atmak için gitti

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yeni takımına imza atmak için gitti

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Barcelona'ya imza atmak üzere İspanya'ya gitti. Hırvat kaleci imzaların ardından sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiralanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yeni takımına imza atmak için gitti
Son Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Dominik Livakovic İstanbul'dan ayrıldı.

LIVAKOVIC BARCELONA'YA İMZA ATMAK İÇİN İSPANYA'DA

Hırvat kaleci, Laliga ekiplerinden Barcelona'ya transfer olmak üzere İspanya'ya gitti. Deneyimli file bekçisi, 26 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçerek imza atacak.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'in ayrılığından 4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği iddia edildi.

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yeni takımına imza atmak için gitti - Resim : 1

SZCZESNY AYRILMADAN YERİNE TRANSFER YAPILDI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transferi gerçekleştirdi.

KİRALIK GİDECEK

O zamana kadar Livakovic kulübede beklemesini istemeyen Barcelona, oyuncuyu başka bir kulübe kiralık olarak yollayacak. Livakovic'in Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'e kiralanması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Barcelona
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro