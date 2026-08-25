Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yeni takımına imza atmak için gitti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Dominik Livakovic İstanbul'dan ayrıldı.

LIVAKOVIC BARCELONA'YA İMZA ATMAK İÇİN İSPANYA'DA

Hırvat kaleci, Laliga ekiplerinden Barcelona'ya transfer olmak üzere İspanya'ya gitti. Deneyimli file bekçisi, 26 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçerek imza atacak.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'in ayrılığından 4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği iddia edildi.

SZCZESNY AYRILMADAN YERİNE TRANSFER YAPILDI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle transferi gerçekleştirdi.

KİRALIK GİDECEK

O zamana kadar Livakovic kulübede beklemesini istemeyen Barcelona, oyuncuyu başka bir kulübe kiralık olarak yollayacak. Livakovic'in Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'e kiralanması bekleniyor.