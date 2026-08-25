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Halk TV Spor Son Dakika | Beşiktaş'ta talebi yönetimi şoke etmişti: Sözleşmesi feshedildi

Son Dakika | Beşiktaş'ta talebi yönetimi şoke etmişti: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Jean Onana'yla yollar ayrıldı. Kamerunlu futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Onana geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmeyi reddederek izin süresinin uzatılmasını istemişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Beşiktaş'ta talebi yönetimi şoke etmişti: Sözleşmesi feshedildi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

JEAN ONANA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta saha Jean Onana'yla anlaşarak sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELMEYİ REDDETMİŞTİ

Ertan Süzgün'ün daha önce aktardığı haberde oyuncu İstanbul'a gelmeyi reddederek izin süresinin uzatılmasını talep etmişti.

Son Dakika | Beşiktaş'ta talebi yönetimi şoke etmişti: Sözleşmesi feshedildi - Resim : 1

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık geçirdi. Sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Jean Onana, toplamda 61 dakika sahada kaldı.

BONSERVİSİNE 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Jean Onana, 2023-2024 yılında Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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