Son Dakika | Beşiktaş'ta talebi yönetimi şoke etmişti: Sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta Jean Onana'yla yollar ayrıldı. Kamerunlu futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Onana geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmeyi reddederek izin süresinin uzatılmasını istemişti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.
JEAN ONANA'NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta saha Jean Onana'yla anlaşarak sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'A GELMEYİ REDDETMİŞTİ
Ertan Süzgün'ün daha önce aktardığı haberde oyuncu İstanbul'a gelmeyi reddederek izin süresinin uzatılmasını talep etmişti.
SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ
26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık geçirdi. Sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Jean Onana, toplamda 61 dakika sahada kaldı.
BONSERVİSİNE 4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Jean Onana, 2023-2024 yılında Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.