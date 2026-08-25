Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye gitti. Adalı burada tedbir amaçlı anjiyo oldu. Adalı'nın durumunun iyi olduğu ve evinde istirahate çekildiği öğrenildi.
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı tedbir amaçlı anjiyo edildi.
ANJİYO OLDU
Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kontrole gitti. Hastanede yapılan kontrol sonrası Serdal Adalı, tedbir amaçlı anjiyo edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Beşiktaş'tan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmazken başkan Serdal Adalı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.
KAUNO ZALGIRIS MAÇINA GİTMEYECEK
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi paly-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak mücadeleye Serdal Adalı gitmeyecek.
Taraflar arasında oynanan ilk maçta Beşiktaş rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi