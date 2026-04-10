"Somali bile var Türkiye yok: Bu ayıp bize yeter"

Dünya Kupası'nda görev yapacak 52 hakem açıklandı. Listeye Türkiye'den bir hakem bile giremedi. Bu da gözlerin TFF ve MHK'ye çevrilmesine yol açtı.

Gazeteci Recep Çınar, Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi olarak 1974'te Doğan Babacan'ın görev aldığını hatırlatarak, "İyi hakemdi ve Türk hakemliğini dünyada en iyi şekilde temsil etti… Tabi ki, Ertuğrul Dilek, Hilmi Ok, daha sonra Sadık Deda gibi hakemler de ülke futboluna katkı sundular… Cüneyt Çakır’da başarılı bir kariyere sahipti… Doğan Babacan’dan sonra Dünya Kupası’nda görev yapan ikinci hakemimiz oldu… Hem de 40 yıl aradan sonra… Doğan Babacan 1974, Cüneyt Çakır ise 2014 Dünya Kupası’nda görev yaptı… Cüneyt Çakır’dan sonra fıssss… 2018 ve 2022 Dünya Kupası’nda Türk hakemi yok… Tabi ki 2026’da da…" ifadelerini kullandı.

"Şapkamızı önümüze koyup düşünmek lazım" diyen Çınar, Konya Yenigün'deki yazısına şöyle devam etti:

"NE KADAR ACI DEĞİL Mİ?"

"Katar’ı Arabistan’ı, Cezayir’i, Ürdün’ü, Fas’ı, Mısır’ı, Özbekistan’ı geçtik, Somali bile Dünya Kupası’na hakem gönderiyor, iyi mi?

Ne yazık ki, futbol için milyar dolarların, euroların döndüğü Türkiye, Dünya Kupası’nda bir hakemle temsil edilmiyorsa, bu ayıp da bize ve futbolumuzu yönetenlere yeter!

Bu ayıp sadece futbolumuzu yönetenlerin değil, futbolla ilgilenen herkesin, her kesimin ayıbıdır!

Bahis, şike, teşvik, tartışmalı kararlar, hakemlere olan güvensizlik nedeniyle, FIFA riske, bir tek hakemimiz de 52 kişilik hakem listesine girmedi!

Hiç kimse projektörleri FIFA yetkililerine çevirmesin…

Adamlar ağrımayan başlarını ağrıtmak istememişler belli ki!

Hakemlerimizin Türkiye’de olduğu gibi, dünyada da bir karşılığının olmadığını gördük…

İnanılacak gibi değil, ama gerçek şu; MHK Başkanı koltuğunda oturan Ferhat Gündoğdu isminde bir adam var ve bu adam sürekli eleştiriliyor, dayak yiyor, ama bir türlü koltuktan kalkmıyor!

Sebebi ne olabilir ki?

Bilemiyorum…

Önemli bir sebebi var ki, İbrahim Hacıosmanoğlu bu arkadaşa kalkan görevi yapıyor!

Düşünsenize; Gabon’dan, Slovenya’dan hakem var, Türkiye’den hakem yok!

Ne kadar acı değil mi?

Alın size Türk futbolunun ve hakemliğinin Hâl-i pür-melâli!

Türkçesi mi?

Hüzün, keder ve acıyla dolu, perişan, içler acısı bir durum…

Şunu diyebilirsiniz; A Milli Takımımız katılıyor, yetmez mi?

Yetmez…

Hakemlerimizin de orada olması gerekirdi…

Gabon, Somali ya da Slovenya Milli takımları Dünya Kupası’nda yoklar, ama hakemleri, bu organizasyonda ülkelerini temsil ediyorlar…

Özetlersem; Türk futbolu ve Türk hakemliği, Ferhat Gündoğdu gibi bir vasıfsız bir adama teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir…"