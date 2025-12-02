Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi dünya basınında: Yasin Kol'a çok şaşırdılar

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada gündem oldu. Uluslararası ESPN, bir pozisyonu İngiltere'deki pozisyonla karşılaştırıp, aradaki farkı okurlarının dikkatine sundu. Yasin Kol çok şaşırttı.

Süper Lig'de haftalardır beklenen derbi geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadaki futbol kadar hakem kararları da gündeme oturdu.

Uluslararası yayın yapan ABD'den ESPN, Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın Galatasaraylı Gabriel Sara'ya yaptığı harekete özellikle vurgu yaptı. Hakem Yasin Kol'un bu pozisyona kayıtsız kalması şaşırttı.

2024/11/07/hbgs.jpgİNGİLTERE'DEKİ POZİSYONLA KARŞILAŞTIRDILAR

ESPN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Skriniar'ın Sara'ya yaptığı hareketle İngiltere'deki Chelsea-Arsenal maçındaki pozisyonu kıyasladı.

Galatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımıGalatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımı

Chelsea-Arsenal karşılaşmasında rakibinin ayak bileğine basan Chelseali Moises Caicedo kırmızı kart görmüştü.

2024/11/08/hbfb.jpgİki pozisyonun da fotoğraflarını paylaşan ESPN'de şu ifadeler yer aldı:

whatsapp-image-2025-12-02-at-09-53-27.jpeg

"Moises Caicedo, Chelsea - Arsenal maçında Mikel Merino'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Milan Skriniar, Fenerbahçe - Galatasaray maçında Gabriel Sara'ya yaptığı müdahale nedeniyle herhangi bir faul almadı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

