Galatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi oynanırken flaş bir paylaşım yaptı.

YASİN KOL PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılılar, derbinin hakemi Yasin Kol ile ilgili yaptığı paylaşımda, ''Hakemden akılalmaz kararlar'' ifadelerini kullandı.

Yapılan bu paylaşım dakikalar içinde binlerce görüntülenme aldı.

Galatasaray'da kırmızı kart isyanı

FITIK AMELİYATI GEÇİREN YUNUS KADRODA

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından ilk kez kadroya alındı.

Son milli maç arasında kasık fıtığı nedeniyle bıçak altına yatan Yunus, Süper Lig'deki Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Union Saint-Gilloise karşılaşmalarında forma giyemedi.

Normalde 4-6 hafta arasında geri dönüşü planlanan Yunus, 8 Kasım'daki ameliyatın 23 gün sonrasında kadroya girdi.

KAAN VE BERKAN DERBİYE YETİŞTİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, derbinin kadrosunda yer buldu.

Sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin son 2 resmi maçında forma giyemeyen iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından derbinin kadrosuna yazıldı.

GALATASARAY TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray'ı Chobani Stadı'nda yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekledi.

Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta, konuk takım taraftarları için 2 bin 500'e yakın yer ayrıldı. RAMS Park'ta buluşarak otobüslerle Kadıköy'e gelen taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek verdi.