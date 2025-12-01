Galatasaray'da kırmızı kart isyanı

Galatasaray'da kırmızı kart isyanı
Yayınlanma:
Galatasaray taraftarı, Skriniar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı müdahalede kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Milan Skriniar ve Gabriel Sara'nın içinde bulunduğu pozisyona isyan etti.

Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Fatura En-Nesyri’ye çıktıFenerbahçe taraftarı isyan etti: Fatura En-Nesyri’ye çıktı

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı müdahalede kırmızı kart bekledi.

Sosyal medyadan pozisyonu paylaşan taraftarlar, ''Hakem Yasin Kol ve VAR Ali Şansalan'ın Skriniar'a kırmızı kart göstermediği pozisyon'' yorumunu yaptı.

skrtiniar.jpg
Galatasaray taraftarının kırmızı kart beklediği pozisyon

DERBİDEN NOTLAR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.

Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.
Çağlar ve Szymanski yetişmedi

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı
Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı
Galatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımı
Galatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımı
Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü doğu karar mı?
Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü doğu karar mı?