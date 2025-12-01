Galatasaray'da kırmızı kart isyanı

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Milan Skriniar ve Gabriel Sara'nın içinde bulunduğu pozisyona isyan etti.

Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Fatura En-Nesyri’ye çıktı

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı müdahalede kırmızı kart bekledi.

Sosyal medyadan pozisyonu paylaşan taraftarlar, ''Hakem Yasin Kol ve VAR Ali Şansalan'ın Skriniar'a kırmızı kart göstermediği pozisyon'' yorumunu yaptı.

Galatasaray taraftarının kırmızı kart beklediği pozisyon

DERBİDEN NOTLAR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.

Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.

Çağlar ve Szymanski yetişmedi

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.