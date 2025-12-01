Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Fatura En-Nesyri’ye çıktı

Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Fatura En-Nesyri’ye çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 64. dakikasında oyundan alınan En Nesyri'ye sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Galatasaray derbisinde 64. dakikada oyundan çıkan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Süper Lig’in dev derbisinde Fenerbahçe taraftarı 1-0 geriye düşen sarı - lacivertlilerde bazı oyunculara tepki gösterdi.

Okan Buruk Skriniar kapıştı: Osimhen ayırdıOkan Buruk Skriniar kapıştı: Osimhen ayırdı

EN NESYRI OYUNDAN ALINDI: PROTESTO BAŞLADI

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Galatasaray karşısında ilk 11’de başladığı maçta 64. dakikada yerini Jhon Duran’a bıraktı.

Etkisiz bir oyun sergileyen yıldız oyuncu Tedesco tarafından kenara alındı.

2024/11/08/hbfb.jpg

TARAFTARLARDAN EN NESYRI'YE BÜYÜK TEPKİ

Oyundan çıkarken Fenerbahçeli taraftarlar En-Nesyri’yi ıslıklarla protesto etti.

Derbinin yüksek tansiyonlu atmosferinde yaşanan bu tepki, tribünlerde kısa süreli gerginlik yaratırken, En-Nesyri sessiz şekilde kenara geçti ve yeden kulübesindeki yerini aldı.

Takım arkadaşları yıldız futbolcuyu teselli etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı
Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük gerçeği ortaya çıkardı
Galatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımı
Galatasaray'dan maç oynanırken flaş Yasin Kol paylaşımı
Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü doğu karar mı?
Ahmet Çakar açıkladı: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü doğu karar mı?