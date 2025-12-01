Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Fatura En-Nesyri’ye çıktı
Galatasaray derbisinde 64. dakikada oyundan çıkan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Süper Lig’in dev derbisinde Fenerbahçe taraftarı 1-0 geriye düşen sarı - lacivertlilerde bazı oyunculara tepki gösterdi.
EN NESYRI OYUNDAN ALINDI: PROTESTO BAŞLADI
Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Galatasaray karşısında ilk 11’de başladığı maçta 64. dakikada yerini Jhon Duran’a bıraktı.
Etkisiz bir oyun sergileyen yıldız oyuncu Tedesco tarafından kenara alındı.
TARAFTARLARDAN EN NESYRI'YE BÜYÜK TEPKİ
Oyundan çıkarken Fenerbahçeli taraftarlar En-Nesyri’yi ıslıklarla protesto etti.
Derbinin yüksek tansiyonlu atmosferinde yaşanan bu tepki, tribünlerde kısa süreli gerginlik yaratırken, En-Nesyri sessiz şekilde kenara geçti ve yeden kulübesindeki yerini aldı.
Takım arkadaşları yıldız futbolcuyu teselli etti.