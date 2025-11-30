Skriniar Osimhen'i nasıl durduracağını açıkladı

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Galatasaray'la oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Skriniar, Osimhen ve Icardi ile ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Skriniar, Osimhen ve Icardi'yi nasıl durduracaklarını da açıkladı.

Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

- Ocak ayında Fenerbahçe'de bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.

- Mourinho da Tedesco da benim için çok iyi teknik direktörler, iyi insanlar ve iyi karakterler. Mourinho bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi, Tedesco ile de aram iyi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize büyük katkı sağlıyor.

- Arkamızda Ederson gibi bir kalecinin olması kendimizi güvende hissettiriyor. Bize özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Öyle bir kaleci olduğunda arkanızda kendinizi güvende hissediyorsunuz.

- Geçen yıla göre takımdaki en büyük fark öz güven. Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama bana göre en önemlisi öz güven.

"DERBİ OYNAMAK ÇOK GÜZEL"

- Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz.

2024/11/08/hbfb.jpg- San Siro’da Inter ile Milan ve Juventus arasındaki derbiler sihirliydi ama buradaki atmosfer çok daha ateşli ve çılgın. Burda derbi oynamak çok güzel. Geçen sene evimizdeki kupa maçında çok iyi durumda değildik. Şimdi bu durumun farklı olacağını, ayrıca taraftarımızın bize destek vereceğini biliyorum.

- Hem Osimhen, hem Icardi çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Agresif oynamamız, bir arada durmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim.

