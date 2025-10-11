Skriniar açıkladı: Neden Fenerbahçe?

Fenerbahçe, Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar'ı geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiralamıştı.

Skriniar, geçen sezonun 2. yarısında 23 maçta ilk 11'de forma giydi.

Sarı lacivertli kulüp, başarılı oyuncunun bu sezon başında ise bonservisini de aldı. İstikrarlı futbolunu sürdüren Skriniar, bu sezon 14 resmi maçın tamamında 90 dakika oynadı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı kampında neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı.

Slovak oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'ye geçen yıl ocak ayında kiralık olarak gittim. Transfer olduğum ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim. Taraftarlardan da çok etkilendim.

Yaz transfer döneminde bonservisimle almak istediler. Benim de ilk tercihim elbette ki Fenerbahçe oldu. Şunu belirteyim ki Fenerbahçe'de çok mutluyum ve düzenli olarak formamı giyiyorum."

30 yaşındaki Skriniar'ın Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.