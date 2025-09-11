Skriniar veda mesajı yayınladı

Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin ardından yaşanan teknik direktör değişimi hakkında konuşan tecrübeli savunmacı, hem Mourinho’ya duyduğu saygıyı hem de takımın geleceğine dair kararlılığını dile getirdi.

Skriniar, Mourinho’nun ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Jose Mourinho, muhteşem bir teknik direktör.

Her zaman harika bir ilişkimiz oldu.

Şampiyonlar Ligi’nden elenmek hem benim için hem de Mourinho için büyük hayal kırıklığıydı.

Ancak futbol böyle ve kulüp bir karar verdi.

Devam etmek zorundayız, önümüze bakacağız ve profesyonel olacağız.

Takımın potansiyeline vurgu yapan Skriniar, “Muhteşem oyuncularla dolu harika bir takımımız var ve Fenerbahçe için her şeyin en mükemmelini yapmak zorundayız” diyerek sezonun geri kalanına odaklandıklarını belirtti.

PSG DÖNEMİ

İtalyan basınına verdiği röportajda Paris Saint-Germain’den ayrılık sürecine de değinen Skriniar, yaşadığı sakatlık sonrası teknik ekibin kararının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi: