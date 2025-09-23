Sinan Engin'den Mourinho'yu zora sokacak sözler: UEFA ve FIFA devreye

Fenerbahçe’den ayrılarak Portekiz temsilcisi Benfica’nın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında Derin Futbol programında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Programın yorumcularından Sinan Engin, Mourinho’nun Fenerbahçe ile yollarını ayırmadan önce planlarını çoktan yaptığına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

GİZLİ TOPLANTI

Sinan Engin, Mourinho’nun Fenerbahçe – Benfica maçı öncesinde Portekiz’de Benfica’nın avukatlarıyla otelde gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini öne sürdü. “Avukatlar gelmiş, toplantı yapmışlar! Gitme planlarını önceden yapmış! Başka bir oda daha tutuyor... İsterlerse açıklayabilirler.” diyerek sürecin perde arkasına dikkat çekti.

UEFA VE FIFA DEVREYE

Engin, Mourinho’nun Fenerbahçe yönetimiyle yaşadığı gerilimin bilinçli bir şekilde tırmandırıldığını iddia ederek, “Yöneticiyi tanımıyorum falan hepsi kovulmak için yapılmış!” dedi. Bu sürecin etik dışı olduğunu savunan Engin, UEFA ve FIFA’nın olaya müdahil olması gerektiğini vurguladı.

Mourinho’nun Fenerbahçe’nin Avrupa hedeflerine karşı olumsuz tavır sergilediğini belirten Engin, “Gitmek ve Fenerbahçe’nin elenmesi üzerine planlar yaptı! Hatta ‘Şampiyonlar Ligi’nde ne işiniz var’ bile dedi!” ifadeleriyle teknik adamın motivasyonunu sorguladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU KONUSU

Engin, Mourinho’nun Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşerek Kerem Aktürkoğlu’nun oynatılmamasını sağlayabilecek kadar etkili olduğunu öne sürdü:

İsteseydi, Rui Costa ile görüşür ve Kerem Aktürkoğlu’nun oynamasına izin vermezdi.

Çünkü öyle bir ağırlığı var.

"AŞAĞILIK İŞLER"

Sinan Engin, Mourinho’nun sessizliğini korumasını da eleştirerek, “Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler!” dedi. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Programda sert üslubunu sürdüren Engin, “Biz eleştirdiğimizde kızıyordunuz... Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarları, bu adama ağzınızı açmadınız!” diyerek Mourinho’ya duyulan güveni sorguladı.