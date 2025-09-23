Sadettin Saran Aziz Yıldırım'la görüşecek

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki başkanlık seçimini Saran kazandı ve sarı-lacivertlilerin yeni başkanı seçildi.

Saran, yoğun mesaisine resmen başladı.

İLK HEDEFİ BİRLİK BERABERLİK

Çalışmalarına başlayan Sadettin Saran'ın ilk gündemi seçim sürecinde sıkça bahsettiği birlik ve beraberliği yeniden Fenerbahçe'ye kazandırmak olacak.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Sadettin Saran'ın mazbatasını aldıktan hemen sonra eski başkan Aziz Yıldırım'dan görüşmek için randevu isteyeceği ifade edildi.

Camiada küs olan isimleri tekrar ortak bir hedef etrafında buluşturmak isteyen Saran, bu konuda önemli görüşmeler yapacak.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI BELLİ OLDU

Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile de bir araya gelerek hem tanışma hem de destek mesajı verme amacıyla özel bir görüşme yapacak.

Saran'ın Tedesco'ya görevine büyük bir kararlılıkla devam etmesini isteyeceği ve kendisine güven duyduğunu ifade edeceği aktarıldı.