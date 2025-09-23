Sadettin Saran Aziz Yıldırım'la görüşecek

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'la görüşecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, yeni görevine hızlı başladı ve eski başkan Aziz Yıldırım ile görüşme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran arasındaki başkanlık seçimini Saran kazandı ve sarı-lacivertlilerin yeni başkanı seçildi.

Saran, yoğun mesaisine resmen başladı.

İLK HEDEFİ BİRLİK BERABERLİK

Çalışmalarına başlayan Sadettin Saran'ın ilk gündemi seçim sürecinde sıkça bahsettiği birlik ve beraberliği yeniden Fenerbahçe'ye kazandırmak olacak.

Gazeteci Oğuz Dizer hayatını kaybettiGazeteci Oğuz Dizer hayatını kaybetti

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Sadettin Saran'ın mazbatasını aldıktan hemen sonra eski başkan Aziz Yıldırım'dan görüşmek için randevu isteyeceği ifade edildi.

Camiada küs olan isimleri tekrar ortak bir hedef etrafında buluşturmak isteyen Saran, bu konuda önemli görüşmeler yapacak.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI BELLİ OLDU

Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile de bir araya gelerek hem tanışma hem de destek mesajı verme amacıyla özel bir görüşme yapacak.

Saran'ın Tedesco'ya görevine büyük bir kararlılıkla devam etmesini isteyeceği ve kendisine güven duyduğunu ifade edeceği aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Mehmet Topal Mourinho pişmanlığını açıkladı
Mehmet Topal Mourinho pişmanlığını açıkladı
Mustafa Çulcu: Boşuna uğraşmayın
Mustafa Çulcu: Boşuna uğraşmayın
Okan Buruk Osimhen'in sahalara döneceği maçı açıkladı
Okan Buruk Osimhen'in sahalara döneceği maçı açıkladı