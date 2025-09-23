Gazeteci Oğuz Dizer hayatını kaybetti

Gazeteci Oğuz Dizer hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fanatik'in Galatasaray yazarı gazeteci Oğuz Dizer vefat etti.

Spor basını Oğuz Dizer'in ölüm haberiyle sarsıldı.
Türk basınının usta kalemlerinden, uzun yıllar boyunca ulusal medya organlarında köşe yazıları ve haberleriyle geniş kitlelere seslenen Sakaryalı gazeteci Oğuz Dizer, hayatını kaybetti.
Medya camiasında derin bir iz bırakan Dizer’in vefat haberi, meslektaşları ve okurları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

TSYD'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklamada, ''Üyemiz Oğuz Dizer vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün (23 Eylul Salı) Sakarya Orhan Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecektir. Akşam namazından sonra Sakarya Orhan Camii'nde okuması yapılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

dizer.webp
Oğuz Dizer Fanatik gazetesi yazarıydı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Mehmet Topal Mourinho pişmanlığını açıkladı
Mehmet Topal Mourinho pişmanlığını açıkladı
Mustafa Çulcu: Boşuna uğraşmayın
Mustafa Çulcu: Boşuna uğraşmayın
Okan Buruk Osimhen'in sahalara döneceği maçı açıkladı
Okan Buruk Osimhen'in sahalara döneceği maçı açıkladı