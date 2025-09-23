Spor basını Oğuz Dizer'in ölüm haberiyle sarsıldı.

Türk basınının usta kalemlerinden, uzun yıllar boyunca ulusal medya organlarında köşe yazıları ve haberleriyle geniş kitlelere seslenen Sakaryalı gazeteci Oğuz Dizer, hayatını kaybetti.

Medya camiasında derin bir iz bırakan Dizer’in vefat haberi, meslektaşları ve okurları arasında büyük üzüntüyle karşılandı.

TSYD'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklamada, ''Üyemiz Oğuz Dizer vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün (23 Eylul Salı) Sakarya Orhan Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecektir. Akşam namazından sonra Sakarya Orhan Camii'nde okuması yapılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz'' ifadeleri kullanıldı.