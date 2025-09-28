Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşılaşacak.

Liverpool’un Crystal Palace karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyet sonrası Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin, sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibini yenebileceğini dile getirdi.

“GALATASARAYLILAR FAZLA BÜYÜTÜYOR”

Sinan Engin açıklamasında "Galatasaray, Liverpool'un yenilmeyecek bir takım olmadığını anlamıştır. Galatasaraylılar fazla büyütüyor. Frankfurt, 5 attığı için Liverpool'un daha fazla atacağını düşünüyorlar. Hiç öyle bakmayın" sözlerini sarf etti.

Sinan Engin'den Galatasaray iddiası

“SINGO ADAMIN İÇİNDEN GEÇER”

Wilfried Singo’nun fark yaratacağını belirten Sinan Engin, "Wilfried Singo transferi için Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Uğurcan Çakır, bir kalecinin bir takıma nasıl katkı sağlayacağını gösterdi. Liverpool'lu futbolcular gelip Singo ile çarpışssın, Singo mindere benzemez. Adamın içinden geçer” ifadelerini kullandı.