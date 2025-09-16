Sinan Engin Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.
18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ
Sinan Engin, kritik mücadeleye dair tahminde bulundu.
Osimhen müjdesi de veren Engin, "Galatasaray, Frankfurt maçını kazanır. Osimhen, muhtemelen oynayacak." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PROGRAM
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:
Bugün:
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 Eylül Çarşamba:
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe:
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat