Sinan Engin Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Frankfurt ile oynayacağı maça dair tahminde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.

18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, kritik mücadeleye dair tahminde bulundu.

Osimhen müjdesi de veren Engin, "Galatasaray, Frankfurt maçını kazanır. Osimhen, muhtemelen oynayacak." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PROGRAM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

Bugün:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

