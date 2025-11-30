Sinan Engin derbide hakemin ne yapacağını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir iddiada bulunarak hakemin ne yapacağını açıkladı. Engin, transferle ilgili de konuştu.

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı bir hakem iddiasında bulundu.

Engin, hakemin kırmızı kart gösterme ve penaltı verme ihtimalinin yüksek olduğunu ileri sürdü. Beyaz TV'nin yorumcusu Engin, "Bence derbide kırmızı kart ve penaltı olma ihtimali yüksek, sert bir müsabaka olur. Fenerbahçe daha kolektif bir takım. Galatasaray'da daha çok bireyseller ön planda. Galatasaray'ın bireysel oyuncuları daha formda" ifadelerini kullandı.

"SANA YAKIŞMAZ AYIP YANİ"

Engin, sözlerine şöyle devam etti:

"Derbide yenilmemek Galatasaray'ın işine yarar fakat oraya gelene kadar sen Liverpool'u yenip sahanda Union SG'ye yeniliyorsan bu sana yakışmaz. Ayıp yani. Ama oynayan 11'in durumu bu. Zaten Yunus, Osimhen olmayınca hiçbir şey olmuyor. Okan Buruk'luk bir durum yok. Elindeki malzeme bu. Fenerbahçe'nin Avrupa hedefi yok. Çünkü onlar için öncelik lig şampiyonluğu. Galatasaray'ın belki de ilk 24'e girmesi tehlikede. 9 puanla çıkamazsın. Monaco'ya yenilirsen sıkıntı olur."

