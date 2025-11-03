Sinan Engin derbi sonrası çılgına döndü

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası spor yorumcusu Sinan Engin, AsistAnaliz YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Beşiktaş’ın 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesi, kırmızı kartlar ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın ihraç edilmesi üzerine Engin, sert ifadeler kullandı.

SERGEN YALÇIN İSYANI

Engin, Orkun Kökçü’nün kırmızı kartına itiraz eden Sergen Yalçın’ın da oyundan atılmasını eleştirerek şöyle dedi:

Sergen, sen nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Pozisyonun kırmızı olduğunu görmüyor musun?

Bu neyin itirazı?

Net kırmızı kart!

Hakemin kararına itiraz edip takımını yalnız bırakmanın anlamı yok.

YİNE EN DOĞRU İSİM SERGEN

Eleştirilerine rağmen Engin, Beşiktaş’ın toparlanması için en doğru ismin yine Sergen Yalçın olduğunu savundu ve şunları söyledi:

Yazık değil mi Beşiktaş'ın taraftarına ve başkanına?

Taraftarın sabrı kalmadı.

Bu takımı ayağa kaldıracak tek isim Sergen Yalçın'dır.

O bırakmadığı sürece görevine devam etmeli.

Fenerbahçe’nin galibiyetini ise Engin, tesadüfi olarak değerlendirdi. Engin, "Tedesco da hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin acilen santrfor alması lazım, En-Nesyri ile bu iş yürümez. Fenerbahçe bugün tesadüfen kazandı. Beşiktaş elindeki maçı verdi, taraftar bıktı" dedi.