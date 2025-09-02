Sertaç Şanlı: Bir hikaye yazıyoruz

Sertaç Şanlı: Bir hikaye yazıyoruz
Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Sertaç Şanlı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na dair açıklamalar yaptı.

Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan ile çok zor ve yoğun bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sırbistan, bu turnuvanın en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Bizim de bu turnuvanın en önemli madalya adaylarından biri olduğumuzu göstermemiz için önemli bir mesaj maçı. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. İlk maçlardaki enerjimizin daha da fazlasını sahaya yansıtarak inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

''BİR HİKAYE YAZIYORUZ''

Sertaç Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda sergiledikleri performansla bir hikaye yazdıklarını ve bunu mutlu sonla taçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ay-yıldızlılardaki iyi gidişin ve motivasyonun sırrıyla ilgili görüşlerini paylaşan 34 yaşındaki pivot, "Bu motivasyonun ve iyi gidişin sırrı dışarıdan gözüküyor. Nasıl bir milli takım olduğumuzu ve sahaya nasıl bir enerji yansıttığımızı, oynayan ve kenarda oturan herkesin nasıl bir duyguda olduğunu herkes dışarıdan görüyor. Bir hikaye yazıyoruz. İnşallah mutlu sonla biter. Bunu mutlu sonla bitirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti