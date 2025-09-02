Sertaç Şanlı: Bir hikaye yazıyoruz

Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan ile çok zor ve yoğun bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sırbistan, bu turnuvanın en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Bizim de bu turnuvanın en önemli madalya adaylarından biri olduğumuzu göstermemiz için önemli bir mesaj maçı. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. İlk maçlardaki enerjimizin daha da fazlasını sahaya yansıtarak inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

''BİR HİKAYE YAZIYORUZ''

Sertaç Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda sergiledikleri performansla bir hikaye yazdıklarını ve bunu mutlu sonla taçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ay-yıldızlılardaki iyi gidişin ve motivasyonun sırrıyla ilgili görüşlerini paylaşan 34 yaşındaki pivot, "Bu motivasyonun ve iyi gidişin sırrı dışarıdan gözüküyor. Nasıl bir milli takım olduğumuzu ve sahaya nasıl bir enerji yansıttığımızı, oynayan ve kenarda oturan herkesin nasıl bir duyguda olduğunu herkes dışarıdan görüyor. Bir hikaye yazıyoruz. İnşallah mutlu sonla biter. Bunu mutlu sonla bitirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.