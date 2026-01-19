Serkan Özbalta Amedspor maçından sonra konuştu: Canımızı çıkarttılar!

Erzurum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Amedspor'u 2-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Özbalta, 5-6 haftadır kaybetmeyen bir ekibe karşı mücadele ettiklerini ve gol yemeden kazandıklarını belirterek, "Oyuncular, iyi oyun ve mücadele ile yeri geldiğinde topa basma, oyunu soğutma ve profesyonellik adına her şeyi bugün yaptı. İyi galibiyet oldu ve ikinci sıraya çıktık. Ama bizler için lig bitmiş değil. Taraftarlarımızla galibiyetin tadını yaşayacağız" dedi.

"BİZİ İNANILMAZ MOTİVE ETTİLER"

Özbalta, taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

"20 haftadır canımızı çıkarttılar biraz da bana sitem ettiler ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün galibiyeti onlar hak etti bizi inanılmaz motive ettiler. Kazanmamızda baş rol onların oldu. Oyuncular da bu ilgiye cevap verdiler. Böyle olunca tabi herkes mutlu ve huzurlu oluyor.

Yarından itibaren bu müsabakayı unutmak durumundayız. Bu akşam galibiyetin tadı yaşanacak ama ondan sonra hızlı şekilde ayaklarımızı yere sağlam basarak çünkü vizyonumuz biraz daha farklı yerlere doğru gitmeye başladı. İlk 7'de kalmalıyız dedik ama şimdi ikinci sıraya çıktık. Onu korumak, daha yukarı doğru çıkmaya götürmek amacındayız. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Büyük maliyetli takımlara karşı mücadele ediyoruz. 3 oyuncuya ihtiyacımız var. Oyunun kalitesini yukarıya çekme durumundayız. Ahmet başkana herkesin destek olması lazım. Erzurum'un çok büyük paraları verme durumu ve sokağa atacak paramız yok. Kaliteli, iş ahlakı olan oyunculara ihtiyacımız var. Buradaki oyunculara destek olmaları lazım. Onları aramıza katarsak mutlu olurum ama diğer takımların verdiği paraları veremeyiz."