Sergen Yalçın gelir gelmez yollamıştı: Gittiği takımı şampiyon yaptı

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne sezon başında getirilen Sergen Yalçın'ın gelir gelmez ilk yolladığı oyunculardan biri de Joao Mario'ydu.

Portekizli futbolcu Yunanistan'ın AEK Atina takımına kiralandı.

Yunan takımında 10 numaralı formayı giyen Joao Mario, sezonun en en başarılı isimlerinden biri oldu. Ve sonunda AEK'i şampiyonluğa taşıdı.

90+3'TE ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATTI

Yunanistan Süper Ligi’nde AEK Atina, Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

Golsüz biten ilk yarının ardından Panathinaikos, 62. dakikada Andrews Tetteh'in golüyle öne geçti. AEK buna 72. dakikada Ambrosini Cabaça ile karşılık verdi.



Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+3'te sahneye Joao Mario çıktı. Ceza alanı içinde topla buluşan Portekizli futbolcu fileleri havalandırdı. Bu golle maçı 2-1 kazanan AEK Atina şampiyonluğunu ilan etti.

Puanını 70'e çıkaran AEK, ligin bitimine 2 hafta kala Olympiakos'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

2 sezon sonra mutlu sona ulaşan AEK, Yunanistan Ligi'nde 14. kez şampiyon oldu.