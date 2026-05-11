Osimhen'i şoke eden karar

Galatasaray'la bu sezon da şampiyonluk yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e ülkesi Nijerya'dan beklemediği bir haber geldi.

Osimhen'in Nijerya Milli Takım kadrosuna alınmadığı ileri sürüldü.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Canlı yayında duyurdu

Nijerya Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenecek Birlik Kupası'na katılacak. 4 takımın katılacağı turnuva Charlton Athletic’in sahası olan The Valley’de 26-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

NDIDI DE ÇAĞRILMAYACAK

Afrika basınında çıkan habere göre Victor Osimhen'in yanı sıra Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de kadroda bulunmayacak.



Teknik direktör Eric Chelle'in Victor Osimhen, Ademola Lookman, Wilfred Ndidi ve Calvin Bassey gibi tecrübeli isimleri kadroda çağırmayacağı haberde yer aldı.

Chelle'in turnuvada genç oyuncuların performanslarını görmeyi hedeflediği de bildirildi.