Diyarbakır'da tarihi gün: Binlerce kişi akın etti

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da coşkuyla kutlandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen "Kupa Töreni ve Şampiyonluk Kutlaması"na binlerce kişi akın etti.

Meydan hıncahınç dolarken kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular takım otobüsüyle geldi ve kırmızı halıda yürüyerek alana girdi.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Nahit Eren, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u tebrik ederek, takıma başarılar diledi.

Mardin 1969 Spor'un da en kısa sürede Süper Lig'e yükselmesini ve birlikte futbol oynamayı dileyen Eren, "Amedspor olarak büyük bir şey başardık, sizlerin sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz" dedi.



Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lakin şunu da herkes bilmeli, bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor, lige bir güzellik katacak. Amedspor'un dili, rengi, kimliği ve kültürü barıştan, hoşgörüden, kardeşlikten ve dostluktan yanadır. Birlikte başardık, birlikte kazandık. Öncelikle bu başarının mimarı olan futbolcularımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Teknik heyetimizi kutluyorum. Sadece son karşılaşmadaki bizim çocukları değil, aynı zamanda Mehmet hocayı, Mesut hocayı, Sinan hocayı da ekiplerini de katkılarından dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Amedspor'un, yıllardır cefasını çeken emekçilerine, çalışanlarına, taraftarlarına da teşekkür ediyorum."

"AMEDSPOR BÜYÜK HİKAYE YAZDI"

Sivil toplum kuruluşları ve iş insanları adına konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise bugün burada sadece bir futbol başarısını değil aynı zamanda yıllardır kurulan büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesini kutladıklarını vurguladı. Kaya, şöyle devam etti:

"Amedspor'un başarısı yalnız bir sportif başarı değildir. Bu başarı aynı zamanda değişim hikayesinin, yeniden ayağa kalkma iradesinin adıdır. Çünkü güçlü kulüpler tesadüfen ortaya çıkmaz. Güçlü şehirler, güçlü kurumlar üretiyor. Güçlü kurumlar ise başarı kültürü oluşturur. Bugün sadece bir takım süper lige çıkmadı. Bir kentin yıllardır içinde taşıdığı inanç kazandı. Amedspor çok büyük bir hikaye yazdı. Başarımız çok büyük ve anamızın ak sütü gibi helaldir. Bugün burada ortaya çıkan tablo barışın, kardeşliğin ve ortak yaşamın, umudun güçlü bir fotoğrafıdır. Bugün ortaya çıkan tablo aslında Diyarbakır'ın ruhunu gösteriyor, çünkü bu başarı sadece futbolcuların başarısı değildir. Bu başarıda taraftarın emeği, gençlerin inancı, kadınların desteği, sivil toplumun sahiplenmesi, meslek örgütlerinin katkısı ve iş dünyasının dayanışması vardır."

Takım kaptanı ve kaleci Erce Kardeşler de şampiyonlukta payı olan kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Konuşmaların ardından sahneye çıkan futbolcular madalyalarını aldı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. (AA)