Sergen Yalçın Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağının kararını verdi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor’a 2-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalar ile istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Tecrübeli teknik direktör takım kalma kararı aldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı taraftarlar ''Sergen Yalçın istifa'' ve ''Yönetim istifa'' tezahüratlarıyla yönetimi ve teknik heyeti protesto etti.

''BIRAK DİYORLARSA BIRAKIRIZ''

Taraftarın tepkisi sonrası ''Bırak diyorlarsa bırakırız'' ifadelerini kullanan Sergen Yalçın için ''İstifa mı edecek?'' söylentileri ortaya çıkmıştı.
53 yaşındaki teknik direktör söylentiler üzerine açıklama yaptı.

''GÖREVİMİN BAŞINDAYIM''

Geleceğine dair Hürriyet’e konuşan Sergen Yalçın, "Görevimin başındayım. Yönetimle gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Ne demek istifa! Görevimi tamamlamadan gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

''1-2 YIL ACI ÇEKECEĞİZ DEDİM''

Zamana ihtiyaçları olduğunu bir kez daha hatırlatan Yalçın, "Ben doğruları konuşan bir insanım. Kadroda yeniden yapılanmaya gitmek zorunda olduğumuzu ve yeni kuracağımız takımın oturması için de zamana ihtiyacımız olduğunu defalarca söyledim, '1-2 yıl acı çekeceğiz' dedim. Yani herkesin sabırlı olması gerektiğini anlattım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

