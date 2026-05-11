Ali Koç'tan flaş Aziz Yıldırım kararı

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre öncesi tavrı merakla beklenen Ali Koç'un adaylıkla ilgili son kararını verdiği ortaya çıktı. Koç'un kimi destekleyeceği konusunda da yakın çevresine açıklamada bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre öncesi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarının ardından tavrı merakla beklenen Ali Koç'un da son kararını verdiği ileri sürüldü.
Son seçimde 12 bin 68 oy alan Koç'un büyük oy potansiyeli olması nedeniyle adaylık kararının seçimde dengeleri sarsacağı iddia ediliyordu.

Ancak Koç, son kararını verdi. Milliyet'teki habere göre Ali Koç'un aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi.

YILDIRIM MI SAFİ Mİ?

Ali Koç'un daha önce Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde karşısına çıkabileceği, ya da kendi yönetiminde olan Hakan Safi'yi destekleyeceği konuşuluyordu.

Ancak Ali Koç'un Yıldırım'a karşı durmayı düşünmediği, bu konuda da tarafsız kalacağı iddia edildi.
Haberde Koç'un yakın çevresine "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe’nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın. Benim bir tercihim yok. Tek düşüncem Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım” dediği ileri sürüldü.

Ali Koç'un bu kararından sonra kendisine yakın isimlerin hangi tarafı destekleyeceği merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

