'Aziz Yıldırım bana küstü' dedi: Hakan Safi'ye desteğini açıkladı

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi destekleyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi adaylığını açıklayan Hakan Safi çalışmalara devam ediyor.

HAKAN SAFİ'DEN ABDULLAH KİĞILI'YA ZİYARET

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı ile görüşen Hakan Safi, "Fenerbahçe sevgisini ve aidiyetini yıllardır güçlü şekilde taşıyan, bizlerden desteğini esirgemeyen, yanımızda olduğunu cesaretle gösteren değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Kiğılı'yı ziyaret ettik" dedi.

"SONUNA KADAR ONUN YANINDAYIM"

Hakan Safi’nin ziyaretine dair Patronlar Dünyası’na konuşan Abdullah Kiğılı, "Ben Hakan Safi'nin yanında yer aldım. Çünkü Fenerbahçe'de artık gençlerin yönetimde olması, bizim de onları desteklememiz lazım. Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim. Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanında yer aldım, Fenerium'u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe'yi ele almalı" ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM BANA KÜSTÜ"

Aziz Yıldırım’la aralarının bozuk olması hakkında ise Abdullah Kiğılı, "Ben küsmedim, o bana küstü Ali Koç ile görüştüm diye. Ben kimseyle görüşmeyecek miyim, 'Aziz ne diyorsun şununla görüşeyim' diye onunla mutabık mı kalacağım" sözlerini sarf etti.

