Rams Park'ta art arda sakatlıklar: Değişikliği beklemeden oyundan çıktı

Rams Park'ta art arda sakatlıklar: Değişikliği beklemeden oyundan çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olan Antalyaspor'da Saric ve Doğukan Sinik sakatlanarak oyundan çıktı. Saric oyundan çıkarken değişikliği bekleyemedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelede sakatlık yaşandı.

SARIC DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMEDEN OYUNDAN ÇIKTI

Antalyaspor formasıyla maça ilk 11'de başlayan Saric devam edemedi. Oyuncu değişikliği beklemeden yedek kulübesine doğru gitti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Saric'in yerine Safuri oyuna dahil oldu.

DOĞUKAN SİNİK DE SAKATLANDI

Bu değişiklikten birkaç dakika sonra bir sakatlık daha yaşandı. Konup ekipte Doğukan Sinik oyundan çıkarken Sander van de Streek oyuna girdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETME PEŞİNDE

74 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde edecek.

ANTALYASPOR KÜMEDE KALMAK İSTİYOR

29 puandaki Antalyaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. 15. sıradaki Akdeniz ekibi küme düşme hattının hemen bir üst basamağında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor
Şampiyonlar Ligi kabusu sürüyor
Fenerbahçe'de sakatlık: Kafa travması geçirdi
Fenerbahçe'de sakatlık: Kafa travması geçirdi