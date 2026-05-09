Rams Park'ta art arda sakatlıklar: Değişikliği beklemeden oyundan çıktı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadelede sakatlık yaşandı.

SARIC DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMEDEN OYUNDAN ÇIKTI

Antalyaspor formasıyla maça ilk 11'de başlayan Saric devam edemedi. Oyuncu değişikliği beklemeden yedek kulübesine doğru gitti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Saric'in yerine Safuri oyuna dahil oldu.

DOĞUKAN SİNİK DE SAKATLANDI

Bu değişiklikten birkaç dakika sonra bir sakatlık daha yaşandı. Konup ekipte Doğukan Sinik oyundan çıkarken Sander van de Streek oyuna girdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETME PEŞİNDE

74 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu elde edecek.

ANTALYASPOR KÜMEDE KALMAK İSTİYOR

29 puandaki Antalyaspor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. 15. sıradaki Akdeniz ekibi küme düşme hattının hemen bir üst basamağında yer alıyor.