Fenerbahçe'de sakatlık: Kafa travması geçirdi

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kafa travması geçirdi. Maça devam edemeyen Söyüncü'nün yerine Yiğit Efe Demir dahil oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede sakatlık yaşandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Fenerbahçe formasıyla maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, geçirdiği kafa travması nedeniyle devam edemedi. Çağlar Söyüncü'nün yerine ikinci yarının başında oyuna Yiğit Efe Demir dahil oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

21. dakikada topla hareketlenen Olaigbe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası içerisinden şutu ağlara gitti: 0-1.

45. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

