Beşiktaş protestolar eşliğinde Trabzonspor’a kayıp

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk 5 dakika sessiz kalan ve sahaya sırtını dönen taraftarlar, maç içinde ''yönetim istifa'' ve ''Sergen istifa'' tezahüratı yaptı.

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele, Trabzonspor’un 2-1’lik galibiyeti ile tamamlandı.
Beşiktaş, 14. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu gole hızlı yanıt veren Trabzonspor, 15. dakikada Zubkov’un ağları sarsmasıyla maça dengeyi getirdi.
Takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.
Dakikalar 62’yi gösterdiğinde sahneye çıkan Ernest Muçi, Trabzonspor’u öne geçiren golü kaydetti.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve derbinin kazananı Trabzonspor oldu.

FARK 10'A ÇIKTI

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 69 yaparak 3. sırada yer aldı.
Beşiktaş ise 59 puanla 4. sırada kaldı.
Böylece iki takım arasındaki puan farkı 10'a yükseldi.
Ligin son hafta maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
Trabzonspor ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

BEŞİKTAŞ’TAN PROTESTO

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.
Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.
Taraftarlar, 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı.
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın adının okunduğu sırada deneyimli teknik adamı ıslıkladı.
Kadroların anonsunun yapıldığı esnada siyah-beyazlı taraftarlar, sıra teknik direktör Sergen Yalçın'a geldiğinde deneyimli teknik adamı ıslıkla protesto etti.
Ayrıca maç başında "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.
Taraftarlar, maç içinde ''Sergen istifa'' ve ''Yönetim istifa'' tezahüratları da yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

