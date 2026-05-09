Okan Buruk: Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk

Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazandı.

"ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Karşılaşanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"İNŞALLAH SENEYE 5. ŞAMPİYONLUK DİYELİM"

Hedeflerinin 5. şampiyonluk olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim" ifadelerini kullandı.