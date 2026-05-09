Galatasaray taraftarı meydanlara akın etti: Kutlamalar başladı

Antalyaspor'u 4-2'lik skorla yenen Galatasaray, 26. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılıların şampiyon olmasıyla taraftarlar meydanlara akın etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rams Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar, 4-2'lik skorla galip geldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 86. dakikalarda Victor Osimhen, 90+3'te ise Kaan Ayhan kaydetti. Konuk ekibin golleriyse 45+3 ve 62’de Soner Dikmen’den geldi.

GALATASARAY ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-26 sezonunu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

TARAFTARLAR MEYDANLARA AKIN ETTİ

Galatasaray-Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya başladı. Türkiye'nin 4 bir yanında on binlerce taraftar meydanlara akın etti.

TÜRKİYE'NİN 4 BİR YANINDA BÜYÜK COŞKU

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

