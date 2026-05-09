Fenerbahçe Konya'da farklı kazandı: Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor’la karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 13. ve 71. dakikalarda Fred, 56. dakikada ise Archie Brown kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİLENDİ

Bu sonuçla birlikte 73 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. 40 puandaki Konyaspor’sa 9. sırada kaldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi için mücadele etmeyi garantiledi.

SON RAKİP EYÜPSPOR

Ligin son haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor’la karşılaşacak. Konyaspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

