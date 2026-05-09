Son Dakika | Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Galatasaray evinde Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor’la karşılaştı. Rams Park’taki mücadelede sarı-kırmızılılar, 4-2'lik skorla galip geldi.

GALATASARAY GERİDEN GELİP KAZANDI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 86. dakikalarda Victor Osimhen, 90+3'te ise Kaan Ayhan kaydetti. Konuk ekibin golleriyse 45+3 ve 62’de Soner Dikmen’den geldi.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte 77 puana ulaşan Galatasaray ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste 4. toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazandı.

DETAYLAR

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 67 Eren Elmalı), İlkay Gündoğan (Dk. 46 Lemina), Torreira, Sane (Dk. 46 Lang), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Icardi), Osimhen (Dk. 90+2 Kaan Ayhan)

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Erdoğan Yeşilyurt), Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 23 Safuri), Ceesay, Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Samet Karakoç), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 31 Van De Streek), Ballet

Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 62 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 56 Lemina, Dk. 66 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kaan Ayhan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 79 Osimhen, Dk. 90 Lang, (Galatasaray), Dk. 70 Abdullah Yiğiter, Dk. 79 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

