Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele siyah-beyazlı taraftarların protestosuyla başladı.

TARAFTARLAR SAHAYA SIRTINI DÖNDÜ

Son olarak Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle yönetimi ve Sergen Yalçın’ı protesto etti.

Mücadele için tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, ilk düdüğün ardından sahaya sırtını döndü. Taraftarlar, 5 dakika boyunca böyle kalarak tepkisini gösterdi.

ÇARŞI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş taraftar grubu çArşı’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte, hiç alışkın olmadığımız bir tavır sergileyerek tüm tribün olarak ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtımızı dönerek ve sessiz kalacağız.

Bu tepki; Beşiktaş’ın hedefleriyle bağdaşmayan saha içi performansa, mücadele eksikliğine ve camianın beklentilerinden uzak görüntüye karşı bir duruştur.

Beşiktaş taraftarının varlığının ve desteğinin bu kulüp için ne ifade ettiğini hatırlatmak adına, yokluğumuzun hissedilmesi için 5 dakika fazlasıyla yeterlidir.