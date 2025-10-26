Sergen Yalçın'ın Rafa Silva formülü: Kasımpaşa Beşiktaş maçının ilk 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'nın yokluğunda ilk 11'inin belli olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe.

Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet'le Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Kasımpaşa ise 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

RAFA SİLVA'NIN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Beşiktaş'ta Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Rafa Silva'nın bu akşam forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'nın görevini El Bilal'e vermeyi kararlaştırdığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjdeFenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde

Ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor. Uduokhai, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak derbide Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, El Bilal, Cengiz, Cerny, Abraham.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

