Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Demir Ege Tıknaz, topla çalışmalara başladı.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazar günü Kasımpaşa Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılara, Demir Ege Tıknaz’dan güzel haber geldi.

TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen genç futbolcunun topla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Sadettin Saran'ın planları alt üst olacak: Fenerbahçe'de kritik karar bekleniyorSadettin Saran'ın planları alt üst olacak: Fenerbahçe'de kritik karar bekleniyor

MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK

Demir Ege Tıknaz’ın Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alacağı belirtilirken forma giymesi beklenmiyor.

demir-ege-tiknaz-boyle-musabakalar-oluyor-705x400.jpg

DERBİYLE DÖNECEK

Oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle beraber sahalara döneceği aktarıldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Spor
Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti
Spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi
Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan borcu açıklandı: Kararını yönetime bildirdi