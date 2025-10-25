Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a müjde
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Demir Ege Tıknaz, topla çalışmalara başladı.
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazar günü Kasımpaşa Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılara, Demir Ege Tıknaz’dan güzel haber geldi.
TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen genç futbolcunun topla çalışmalara başladığı kaydedildi.
MAÇ KADROSUNDA YER ALACAK
Demir Ege Tıknaz’ın Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alacağı belirtilirken forma giymesi beklenmiyor.
DERBİYLE DÖNECEK
Oyuncunun önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle beraber sahalara döneceği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.