Sergen Yalçın'ı eleştirdi: Artık futbol alimi bulunmaz Hint kumaşı da yanında!

Sergen Yalçın'ı eleştirdi: Artık futbol alimi bulunmaz Hint kumaşı da yanında!
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın farklı Göztepe yenilgisinden sonra teknik direktör Sergen Yalçın'a dikkat çeken eleştiri geldi.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 yenilmesinin ardından spor yazarı Turgay Demir, faturayı teknik direktör Sergen Yalçın'a kesti.

Demir, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş ilk dakikada yakaladığı pozisyon dışında pek bir şey yapamadı. Mert gününde olmasa daha büyük bir hezimet yaşanabilirdi.

- Sergen Yalçın fal bakmaya devam ediyor. Artık bir de futbol alimi (!), bulunmaz Hint kumaşı Serkan Reçber var yanında... Bu ikili Rıdvan varken Jurasek'le başlamayı uygun bulmuşlar... Geçen haftadan moralli Cengiz'i de kullanmayı düşünmemişler...

- Göbekte sakatlık probleminden dolayı üçlü bir orta saha ile farklı bir oyun denemek yerine bir yıl sonra, "Necip'i koyalım gitsin" dediler muhtemelen... Sonra mı!? Göbek çöktü, maç gitti...

- Jurasek diye bir adam var, hiçbir futbol adamı, onu iki maç üst üste oynatmaz... Sergen kardeşim oynatıyor... Demek ki bir bildiği var!..

- Neyse, Allah'tan yönetim tüm sorunları çözmek için Kasımpaşa'dan kovulan, büyük futbol alimi, tüm oyun sistemlerini icat eden, taktik ustası, transfer sihirbazı, Muleka'yı keşfeden büyük usta Serkan Reçber'i getirdi...... Yoksa bu takımın hali nice olurdu!..

Beşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemediBeşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak:Fotomaç

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Spor
TFF'deki hakem operasyonunu açıkladı: Planlı hamle
TFF'deki hakem operasyonunu açıkladı: Planlı hamle
Beşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemedi
Beşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemedi