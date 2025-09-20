Sergen Yalçın'ı eleştirdi: Artık futbol alimi bulunmaz Hint kumaşı da yanında!

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 yenilmesinin ardından spor yazarı Turgay Demir, faturayı teknik direktör Sergen Yalçın'a kesti.

Demir, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Beşiktaş ilk dakikada yakaladığı pozisyon dışında pek bir şey yapamadı. Mert gününde olmasa daha büyük bir hezimet yaşanabilirdi.

- Sergen Yalçın fal bakmaya devam ediyor. Artık bir de futbol alimi (!), bulunmaz Hint kumaşı Serkan Reçber var yanında... Bu ikili Rıdvan varken Jurasek'le başlamayı uygun bulmuşlar... Geçen haftadan moralli Cengiz'i de kullanmayı düşünmemişler...

- Göbekte sakatlık probleminden dolayı üçlü bir orta saha ile farklı bir oyun denemek yerine bir yıl sonra, "Necip'i koyalım gitsin" dediler muhtemelen... Sonra mı!? Göbek çöktü, maç gitti...

- Jurasek diye bir adam var, hiçbir futbol adamı, onu iki maç üst üste oynatmaz... Sergen kardeşim oynatıyor... Demek ki bir bildiği var!..

- Neyse, Allah'tan yönetim tüm sorunları çözmek için Kasımpaşa'dan kovulan, büyük futbol alimi, tüm oyun sistemlerini icat eden, taktik ustası, transfer sihirbazı, Muleka'yı keşfeden büyük usta Serkan Reçber'i getirdi...... Yoksa bu takımın hali nice olurdu!..

