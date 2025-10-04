Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi son dakika hamlesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’a konuk olacak.

RAMS Park’ta oynanacak dev derbi, saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine saatler kala flaş karar

SERGEN YALÇIN’DAN FLAŞ HAMLE

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi futbolcuları ile toplantı yaptı.

Son iki maçta alınan galibiyetlerin önemine dikkat çeken Yalçın, derbide çok fazla efor sarfetmeleri gerektiğini belirtti ve ''Türkiye’de ezeli rakipler arasında oynanan maçlar bir vitrin gibidir. Ve kimse kaybetmeyi istemez'' dedi.

''BU MAÇIN TELAFİSİ YOK''

Derbinin şampiyonluk mücadelesinin en önemli maçı olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, ''Özellikle sizlere büyük görev düşecek. Bu maçın telafisi yok. Ya devam diyeceğiz ya da tamam. Zirve mücadelesinin içinde olmak istiyorsanız her şeyinizi ortaya koyun. Ben neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Beşiktaş camiasına ve taraftarlara siz de bunu gösterin. Kalitenizi sahaya koyun'' ifadelerini kullandı.