Galatasaray'da Beşiktaş derbisine saatler kala flaş karar

Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı

SÜPER LİG'DE 7'DE 7 YAPTI

Ligde 7'de 7 yaparak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, 21 puanla zirvede yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u da 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, derbi öncesi büyük moral depoladı.

7'de 7 yaparak rekor kıran Galatasaray, Beşiktaş'ı da yenerek 8'de 8 yapmak ve kendisine ait rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN FLAŞ KARAR

Galatasaray'da yönetim, derbiye saatler kala flaş bir karar aldı.

Liverpool maçı sonrası futbolculara galibiyet primi açıklayan Dursun Özbek, Beşiktaş derbisi için de özel bir prim belirledi.

Galatasaraylı futbolcuların motivasyonunu en üst seviyeye çekmek isteyen yönetim, bu sezon da takımdan rekor bekliyor.