Galatasaray Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi belli oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Kritik derbinin VAR hakemi açıklandı.
Galasaray Beşiktaş derbisinin VAR'ı Ali Şansalan oldu.
AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum oturacak.
GALATASARAY 7'DE 7 YAPTI
Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 7 maçı da kazandı ve 21 puanla zirvede yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 4 GALİBİYET 2 YENİLGİ
Bir maçı eksik olan Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.