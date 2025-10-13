Sergen Yalçın'a forma talebi

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın’dan forma şansı istedi.

Siyah - Beyazlı formayla kısa sürede etkili performans sergileyen Ünder, hem kulüp hem de milli takım hedefleri doğrultusunda sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

SAKATLIK SONRASI GÖZLER CENGİZ'DE

Beşiktaş’ta yaşanan sakatlık gelişmesi, Cengiz Ünder’in ilk 11 şansını artırdı. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen El Bilal Toure’nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik heyetin antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkatini çeken Ünder’in, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

GOLLE BAŞLADI

RAMS Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkan Cengiz Ünder, takımına galibiyeti getiren golü kaydederek etkileyici bir başlangıç yaptı. Performansıyla taraftarın beğenisini kazanan yıldız oyuncu, "Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Kendime güveniyorum" ifadeleriyle iddiasını ortaya koydu.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Galatasaray derbisinde oyuna sonradan dahil olan Ünder, 3 kilit pas ve yüzde 86 pas isabetiyle oynayarak teknik ekibin takdirini topladı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ta form grafiğini yükselterek A Milli Takım formasını yeniden giymeyi hedefliyor.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ! YÖNETİM GETİRDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın özel talebiyle transfer edilen Cengiz Ünder, bu sezon Siyah - Beyazlı formayla 4 maçta toplam 82 dakika süre aldı. 1 golle skora katkı sağlayan Ünder’in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.