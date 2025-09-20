Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve başlamasıyla performansında büyük bir düşüş yaşanan Rafa Silva ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 yenildiği maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Yağcıoğlu şunları söyledi:

"Beşiktaş, Kayserispor maçını da kaybederse ligin 5. haftası itibarıyla havlu atar. Kayserispor’a da kaybettiklerinde 3 deplasman mağlubiyetleri olur ve bu işin sonu çok iyi olmaz. Bu yüzden Beşiktaşlı oyuncuların hepsi aklını başına toplasın, Sergen hoca da iyi hazırlasın kendini.

Sergen Yalçın’a bakıyorum ne saha kenarındaki duruşu ne de oyuna müdahaleleri var. Biz burada seyrediyoruz, o da orada maçı seyrediyor. İlk devre bittiğinde 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim ama hiçbir hamle yapmadı.

Geçen sezon Rafa Silva’nın kötü oynadığı bir maç hatırlıyor musunuz? Şimdi ise 60. dakikada oyundan çıkıyor. Bu, hocayla arasında bir problem olduğunu gösteriyor. Başakşehir maçında da çıkarmıştı.

Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde birçok futbolcuyu çok keskin bir dille eleştirmişti. Şimdi o eleştirdiği oyunculara hocalık yapmak kolay değil. Çünkü kendisi fark etmese bile, oyuncuların yakın çevresinden biri 'Bak sana ne demişti, gördün mü' diyerek eski sözleri hatırlatabilir. Bu da futbolcuların moralini bozabilir."

