Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia

Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Göztepe'ye farklı yenilmesinin ardından gündem olacak Sergen Yalçın ve Rafa Silva iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve başlamasıyla performansında büyük bir düşüş yaşanan Rafa Silva ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 yenildiği maçın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Yağcıoğlu şunları söyledi:

"Beşiktaş, Kayserispor maçını da kaybederse ligin 5. haftası itibarıyla havlu atar. Kayserispor’a da kaybettiklerinde 3 deplasman mağlubiyetleri olur ve bu işin sonu çok iyi olmaz. Bu yüzden Beşiktaşlı oyuncuların hepsi aklını başına toplasın, Sergen hoca da iyi hazırlasın kendini.

Sergen Yalçın’a bakıyorum ne saha kenarındaki duruşu ne de oyuna müdahaleleri var. Biz burada seyrediyoruz, o da orada maçı seyrediyor. İlk devre bittiğinde 5-6 oyuncuyu değiştirmek isterdim ama hiçbir hamle yapmadı.

Geçen sezon Rafa Silva’nın kötü oynadığı bir maç hatırlıyor musunuz? Şimdi ise 60. dakikada oyundan çıkıyor. Bu, hocayla arasında bir problem olduğunu gösteriyor. Başakşehir maçında da çıkarmıştı.

Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde birçok futbolcuyu çok keskin bir dille eleştirmişti. Şimdi o eleştirdiği oyunculara hocalık yapmak kolay değil. Çünkü kendisi fark etmese bile, oyuncuların yakın çevresinden biri 'Bak sana ne demişti, gördün mü' diyerek eski sözleri hatırlatabilir. Bu da futbolcuların moralini bozabilir."

Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalıBu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Spor
Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe'de kongre günü
Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe'de kongre günü
TFF'deki hakem operasyonunu açıkladı: Planlı hamle
TFF'deki hakem operasyonunu açıkladı: Planlı hamle