Sergen Yalçın teşekkür etti

Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Kayserispor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, farklı bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Göztepe karşısında ağır bir mağlubiyet yaşadık. Bugün kazanıp tekrar hem moral motivasyon olarak hem de bundan sonrası için pozitif anlamda değer katacağını düşündüğümüz bir maçtı. Rahat bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler.

Çok eksik kadromuz vardı. Son iki maçta da 10-12 tane oyuncumuz bekliyor. Başka oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuları bir araya getirip toparlayamadık. Farklı farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık ama önümüzdeki maçlarda tam kadro oynanacağız bundan sonra. Beşiktaş adına bugün itibarıyla kabul edilebilir bir oyun ve skor vardı. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

