Sergen Yalçın tercihini yaptı: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu

Sergen Yalçın tercihini yaptı: Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, maça dair kararını verdi.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ 1 GALİBİYET 1 YENİLGİ ALDI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynaması planlanan maç Avrupa kupalarından dolayı ertelenmişti.

Kara kartal, teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yakalamayı planlıyor.

HAKEM ALPER AKARSU

Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Candaş Elbil yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Jurasek , Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Cengiz, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Cerny, Abraham

Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov

