Sergen Yalçın taraftarlarla ne konuştuğunu açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu taraftarlarla konuştuklarını anlattı.

Süper Lig’de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

“OLMADI MI OLMUYOR”

Sergen Yalçın açıklamasında "Üzüldük tabii, çok güzel başladık golle, penaltı kaçtı sonra. Klasik sıkıntılarımızı yine yaşadık sonrasında. Oyunu rakibe verdik. İkinci yarı 3-4 tane altıpas üzerinde atamadığımız oldu. Olmadı mı olmuyor bazen üzerimizde bir şanssızlık da var” dedi.

“DOĞAL OLARAK BUNU SÖYLEDİLER”

Maç sonu taraftarlarla yaptığı konuşmayı anlatan Sergen Yalçın, "Beşiktaş camiası taraftar camiası, onlar mutlu değiller ve tepkilerini dile getiriyorlar doğal olarak. Bu 4-5 senedir olan bir durum ve taraftarın bu tepkisi de çok normal. Ben de taraftarlarımıza biraz zamana ihtiyacımız olduğunu, plan ve programlar yaptığımızı anlattım. En doğru şekilde anlattığımı düşünüyorum. 'Benden istediğiniz bir şey varsa söyleyin' dedim, onlar da daha fazla mücadele etmesini bekliyor takımın doğal olarak bunu söylediler” sözlerini sarf etti.

“DAHA ENERJİK DAHA RUHLA OYNAYAN BİR BEŞİKTAŞ”

Derbiye de değinen Sergen Yalçın, “Mutlu değil taraftarlar ve haklılar. Önümüzde uzun bir süreç var. Ben anlattım mevcut durumu, inşallah önümüzdeki hafta derbide daha enerjik daha ruhla oynayan bir Beşiktaş yaratmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

