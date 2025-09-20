Sergen Yalçın rahatladı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı rahatlatan haber sağlık heyetinden geldi. Sıkıntılı günler geçiren Siyah - Beyazlılarda sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Nijeryalı orta saha oyuncusu, teknik heyetin gözetiminde takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Ndidi’nin fiziksel durumunun iyi olduğu ve Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer almasının beklendiği öğrenildi.

4 MAÇTA SÜRE ALDI

28 yaşındaki Ndidi, sezon başında Beşiktaş’a transfer olmuş ve siyah-beyazlı formayla 4 maçta görev almıştı.

Wilfred Ndidi'nin sakatlığı Beşiktaş'ı kötü etkiledi

Orta sahadaki mücadele gücü ve top kapma becerisiyle dikkat çeken yıldız oyuncunun dönüşü, özellikle savunma geçişlerinde yaşanan sorunlara çözüm olması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN RAHATLADI

Ndidi’nin dönüşü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini orta sahada güçlendirecek. Göztepe maçında yaşanan savunma zaafları ve orta alanın zayıf kalması, Kayserispor karşısında daha dengeli bir kadro tercihini zorunlu kılacak. Ndidi’nin sahada olması, Beşiktaş’ın oyun planında önemli bir avantaj olacak.